Covid-19 : le pic de la cinquième vague est-il enfin atteint ?

Les beaux jours vont-ils faire leur retour en France ? Depuis le mois de décembre et l'arrivée du variant Omicron, hautement contagieux, les nouvelles contaminations ont bondi à des niveaux inédits. Régulièrement, la France a enregistré plus de 300.000 tests positifs en 24 heures. Mais ces derniers jours, l'optimisme semble de retour : le nombre de malades admis en soins critiques n'augmente plus, et les contaminations marquent le pas.