63 cas d'enfants ayant reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux recensés ces derniers mois

Attention, danger ! Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme sur l'usage du gel hydroalcoolique pour les enfants. Entre le 11 mai et le 24 août 2020, 63 enfants ont reçu du gel hydroalcoolique dans les yeux, avertissent le ministère de la Santé et l'Anses. Le communiqué précise que les enfants concernés, "âgés en moyenne de 4 ans", ont présenté des "symptômes oculaires" plus ou moins graves. Rougeur de l’œil, douleur oculaire, inflammation de l’œil ou de la paupière, brûlure de la paupière, atteinte à la cornée : autant de stigmates physiques causés par l'action du gel hydroalcoolique dans les yeux. Dans certains cas, une opération s'est même révélée nécessaire.

Le document détaille également les lieux dans lesquels sont survenues "ces projections accidentelles". Dans les trois quarts des cas, ces événements se produisent "dans un magasin ou un centre commercial" où les distributeurs mis à disposition "sont souvent à hauteur d'yeux des jeunes enfants" et "peuvent être perçus comme un jeu". Pour résoudre ce problème, il est préférable que l'accompagnateur "prenne lui-même la solution ou le gel hydroalcoolique dans la paume de sa main et l'applique sur les mains de l'enfant", explique l'Anses. Autre conseil en cas de projection oculaire, d'ordre médical cette fois : "rincer immédiatement l’œil pendant une quinzaine de minutes sous un filet d'eau". "Le retard au rinçage est très préjudiciable et en cause dans les lésions sévères", détaille l'institution.