Covid-19 : pourquoi la France s'en sort mieux que ses voisins européens

C'est ainsi au tour de plusieurs pays européens de faire les frais d'une seconde vague d'ampleur. Comme en atteste cette courbe, l'Hexagone est l'un des rares pays à avoir inversé la tendance en nombre moyen de morts liées au Covid-19 entre octobre et décembre 2020. Alors que la France a été frappée vite et fort fin octobre, et qu'elle a dû instaurer des mesures sanitaires parmi les plus dures du vieux continent en imposant un second confinement, ce sont désormais chez nos voisins que les chiffres augmentent.