Covid-19 : le rappel de vaccin, essentiel face à la "reprise épidémique modérée" selon Arnaud Fontanet

Il l’avait prédit en septembre : "L’épidémie devrait redémarrer cet automne". Alors que le taux d’incidence en France vient de passer à nouveau le seuil d’alerte de 50 cas pour 100.000 personnes, l’épidémiologiste et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet qualifie désormais la hausse des contaminations (environ 5000 cas par jour actuellement) de "reprise épidémique modérée".

Une reprise due en partie à la baisse des températures et au fait que "nous nous remettons à vivre à l’intérieur, fenêtres fermées", selon le scientifique. "Chez nous en France, il y a une variation d’environ 33 % du R0 entre les périodes les plus froides et les plus chaudes", explique-t-il. L’impact de la température est cependant mineur comparé à "l’arrivée d’un variant plus transmissible", comme le Delta ou ses sous-variants à la transmissibilité variable.

Le médecin pointé également la baisse d’efficacité des vaccins contre les contaminations. "Même si ces derniers continuent à protéger à plus de 90 % contre les formes graves de la maladie, la protection contre l’infection passe de 80 % deux mois après la deuxième dose à 50 % au bout de six mois", expose-t-il. C’est chez les 18-49 ans, vaccinés au début de l’été et "souvent impliqués dans les reprises épidémiques" que "la baisse d’efficacité vaccinale va se faire sentir", prévoit Arnaud Fontanet. Il souligne tout de même une légère baisse de l’efficacité du vaccin pour les formes graves, qui peut tomber sous 90% "chez les plus âgés et les plus fragiles".