Face au risque d'un confinement national, "il y a encore de l'espoir", estime Jérôme Salomon

Si la pression hospitalière reste encore très forte et que la progression des variants s'accélère toujours plus - le variant anglais représentant désormais 53% des cas sur le territoire, l'heure n'est pas encore au reconfinement national pour l'infectiologue. "Il y a toujours de l’espoir", rassure-t-il en assurant que les mesures de freinage en place s'avèrent très efficaces, en particulier le couvre-feu. "Ce dernier fonctionne très bien, répond bien à la problématique des rassemblements privés et intéresse d’ailleurs beaucoup nos voisins, qui ont été surpris de ses effets", déclare Jérôme Salomon au JDD. Il se réjouit aussi de l'adoption de confinements locaux, plus compréhensibles pour la population et donc mieux appliqués. "À Dunkerque ou à Nice, ils voient bien que la situation locale est inquiétante. C’est toujours compliqué d’appliquer des mesures quand vous ne vous sentez pas concerné".

Le directeur général de la santé fait savoir que les effets du confinement le week-end vont être étudiés de près, affirmant que cette mesure a déjà fait ses preuves en Guyane. Ce type de confinement aurait permis d'y diviser par trois le nombre de contaminations.