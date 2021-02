Flambée épidémique à Nice : une députée LR met en cause "l'afflux touristique"

La situation épidémique à Nice nécessite-t-elle d'aller plus loin que le couvre-feu à 18h ?

Le taux d'incidence est extrêmement élevé à Nice avec 751 cas positifs sur 100.000 personnes. Dans certains quartiers, notamment à l'ouest, ce taux est de 1000. Il est donc urgent d'agir. À Nice Métropole, c'est essentiellement le variant britannique qui prend le pas sur le virus traditionnel. Et si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, le virus a pu être jugulé en mettant en place un confinement et surtout une vaccination massive. Le ministre de la Santé est intervenu pour nous annoncer 3500 vaccins supplémentaires dès lundi. Et on s'en réjouit. Mais en vérité, il faudra aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si on veut pouvoir répondre à l'urgence de la situation.

Comment expliquez-vous ce taux d'incidence, qui est le plus haut du pays ?

Pendant les vacances de Noël, de nombreuses personnes sont venues, de nombreux touristes. C'est la raison pour laquelle Christian Estrosi avait déposé, au nom de la mairie, un arrêté visant à interdire les locations saisonnières [pour les vacances de février]. Malheureusement, cette décision a été cassée par la justice. On le regrette amèrement parce qu'on sait, et on le voit d'ailleurs très bien sur la carte de France, que les zones frontalières sont les plus touchées en raison de l'afflux touristique et des allers-retours.