Covid-19 : face à une "explosion virale", la Corse réclame du renfort

Or, les hôpitaux corses sont déjà en tension : au centre hospitalier d'Ajaccio, sept lits de réanimation sur huit sont occupés et quatre sur quatre à Bastia. Il reste quatre lits disponibles de réanimation non-covid à Ajaccio et quatre à Bastia, a précisé Marie-Hélène Lecenne. En outre, le nombre d'hospitalisations conventionnelles "explose" avec 27 lits occupés sur 27 à Ajaccio, et 23 sur 30 à Bastia.