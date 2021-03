Covid-19 : le Pas-de-Calais confiné pour 4 week-ends, mesures renforcées dans 22 autres départements

Lors de sa conférence hebdomadaire sur l’évolution de la situation sanitaire en France, Jean Castex a annoncé l’instauration de nouvelles restrictions sanitaires dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Jusqu'ici au nombre de 20, ces départements sont désormais 23 à être "placés sous surveillance renforcée" avec l’entrée des Hautes-Alpes, de l’Aisne et de l’Aube. Deux scénarios différents ont été retenus par l’exécutif au terme des discussions avec les élus locaux et au vu d’une "situation territoire beaucoup plus contrastée", selon le Premier ministre. L’un concerne le Pas-de-Calais, l’autre vise les 22 autres départements où le virus circule plus qu’ailleurs.