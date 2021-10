Gestes barrières : les Français, pires élèves d'Europe pour le lavage des mains ?

Le constat est le même pour le lavage des mains après s'être mouché. Selon cette étude , seuls 27% des Français déclarent se nettoyer les mains après cette pratique, contre 32% en moyenne pour les pays européens testés. Cette proportion ne cesse de diminuer depuis le premier confinement, en mars 2020. À l'époque, 56% des Français se lavaient les mains après s'être mouchés, et 37% six mois plus tard.

La France figure aussi en dessous de la moyenne européenne dans d'autres situations. Ainsi, 74% des Français se lavent les mains avant de faire la cuisine (contre 76% en Europe en moyenne), 58% avant de passer à table (contre 60%), 55% en rentrant chez soi (contre 62%), et 40% après avoir caressé un animal (contre 46%). Toutefois, les Français font mieux que le reste de l'Europe dans deux situations : 65% déclarent se laver les mains avoir pris les transports en commun (contre 62% en Europe en moyenne), et 72% avant de s'occuper d'un bébé de plus de six mois (contre 68%).

Ce sondage a été réalisé par l'Ifop par questionnaire autoadministré en ligne du 7 au 8 juillet 2021, publié ce vendredi 15 octobre, auprès de 5039 personnes âgées de 18 ans et plus, composé d'un échantillon représentatif de la population italienne, espagnole, française, allemande et britannique.