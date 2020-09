"J’ai manqué de tourner de l’œil": le calvaire de ces femmes obligées d'accoucher masquées

"Aux dernières nouvelles, le masque n’était pas obligatoire pendant l’accouchement". Laura fait partie de ces futures mères qui ont eu la mauvaise surprise de découvrir in extremis qu'elles allaient devoir être masquées pour mettre au monde leur enfant. "C’est quand je suis entrée en salle de naissance que l'on m'a dit que j'allais devoir pousser avec", poursuit la jeune femme qui a accouché début septembre, se rappelant avoir "essayé de négocier jusqu'au bout pour ne pas à avoir à le porter". En vain. "La sage femme m’a répondu 'on verra' et le moment venu quand j’ai demandé à l'enlever, on m’a clairement dit 'non'," regrette d'autant plus celle qui évoque une expulsion qui s'est prolongée, du fait du passage difficile du bébé dans le bassin.

"Dans un moment pareil où la respiration est tellement importante, c'est inadmissible je trouve de rendre le masque obligatoire" estime-t-elle soulignant que cela "tient chaud et empêche de respirer comme il faudrait". Au point, décrit-elle, d'avoir "manqué de tourner de l’œil plus d’une fois par manque d’air." Dans le détail, celle qui se dit "triste" en évoquant son accouchement, estime que la première poussée est en général à la portée de toutes : "Celle-ci est faisable puisqu'on prend le temps de prendre notre respiration mais quand on doit enchaîner la deuxième, la troisième dans une même contraction, c’est quasi impossible, c’est à ce moment précis qu’on étouffe."