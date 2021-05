Covid-19 : l'agence sanitaire américaine a-t-elle surestimé les chiffres des contaminations en extérieur ?

C'est une question cruciale qui divise les sphères scientifiques depuis plusieurs semaines : faut-il ou non porter un masque à l'extérieur ? Pour plaider en faveur de cette protection, ses défenseurs ont trouvé un nouvel argument. À savoir celui des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains. L'agence sanitaire des États-Unis indiquait ainsi fin avril dans une directive que "moins de 10% des contaminations" au coronavirus ont eu lien en plein air. Un chiffre tout de même élevé, mais remis en cause ce mardi 11 mai par le New York Times.