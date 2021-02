L'AP-HP s'inquiète d'une épidémie "mal contrôlée", Castex défend le non-reconfinement

Selon lui, le couvre-feu à 18h ne semble plus suffisant pour juguler la progression des nouveaux cas. "L’épidémie est mal contrôlée par les mesures actuelles", estime-t-il, "avec une augmentation lente mais régulière des contaminations et de ses conséquences : hospitalisations, admissions en réanimation, décès." Il pointe également l’augmentation de la place des variants. "Nous sommes passés à 14% de prédominance du variant", notamment britannique, puisqu’une souche mutante est soupçonnée dans 13,8% des tests positifs en France, et environ 20% en Île-de-France. "Personne n’imagine pouvoir contrôler cette progression. On risque d’avoir à faire face à une vague épidémique importante, alors que nous sommes déjà à un niveau élevé de l’épidémie. Cela devient une quasi-certitude."