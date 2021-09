L’HERA, la structure à 6 milliards d’euros de l'Union européenne contre les futures pandémies

Tirant des leçons du Covid-19 et des défis auxquels elle a été confrontée, l’Union européenne (UE) envisage de mettre sur pied une agence chargée de préparer les 27 aux éventuelles prochaines pandémies. Baptisée HERA, pour Health Emergency Response Authority (autorité de réponse sanitaire d’urgence), cette nouvelle structure doit être opérationnelle début 2022 et a déjà des missions bien identifiées.

Ainsi, elle "procédera à l'évaluation des menaces et à la collecte de renseignements, élaborera des modèles de prévision d'une épidémie et (…) recensera et agira sur au moins trois menaces de grande portée et comblera d'éventuelles lacunes en matière de contre-mesures médicales", soutient la Commission européenne dans un communiqué publié le 16 septembre.

Concrètement, l’HERA sera chargée de développer, d'approvisionner, de stocker et de distribuer les traitements médicaux nécessaires dans le cadre de pandémies. Elle pourra également mobiliser des fonds d’urgence et "maintiendra un dialogue étroit avec l'industrie, établira une stratégie à long terme pour la capacité de production et des investissements ciblés", précise le communiqué.