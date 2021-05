L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés presque atteint, cap sur les 30 millions au 15 juin

"Cela conforte les perspectives de sortie de crise qui sont également confortées par l'évolution des données de l'épidémie qui régresse partout" en France, s'est félicité le chef du gouvernement, alors que la vaccination a été ouverte cette semaine aux plus de 50 ans et que des créneaux de dernière minute peuvent déjà être réservés par les 18-49 ans.

Lors de sa prise de parole ce samedi, le Premier ministre a également insisté sur l'importance de ne plus gaspiller de doses de vaccin anti-Covid. "Plus aucune dose ne doit être inutilisée" à ce stade de la vaccination. C'est déjà le cas, donc "il faut que cela continue" en ce sens, a-t-il dit. Avant d'ajouter qu'il était indispensable d'"aller chercher les plus vulnérables à la Covid-19" telles que les personnes âgées de plus de 75 ans qui pour 25% d'entre elles n'étaient toujours pas vaccinées à ce jour.