Covid-19 : la circulation du virus accélère, confirme Santé Publique France

Dans le détail, le taux d’incidence est de nouveau en augmentation depuis la semaine dernière avec 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit +14%. "En moyenne, 5 276 cas ont été diagnostiqués par jour. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 20-29 ans (57, -6%). La hausse était modérée chez les 30-39 ans (71, +6%) et plus marquée chez les 60 ans et plus", précise Santé Publique France.

Autre enseignement de ce point : avec la fin du remboursement systématique des tests, le taux de dépistage, incluant tests antigéniques et PCR (autotests exclus), a fortement diminué (-21%) pour atteindre 3 147/100 000 habitants. "Cette baisse était observée dans toutes les classes d’âge, à l’exception des moins de 20 ans chez qui le taux de dépistage est resté stable", ajoute l'autorité.

Côté vaccination, de plus en plus de Français ont franchi le pas. "Au 26 octobre, 76,2% de la population avait reçu au moins une dose de vaccin et 74,3% était complètement vaccinée. Parmi les 65 ans et plus, 16,9% avaient reçu une dose de rappel", estime Santé Publique France.