Covid-19 : la vaccination des 16-18 ans "sera faisable" courant juin, affirme Alain Fischer

Bientôt une nouvelle étape de la campagne de vaccination en France ? Invité de BFMTV ce vendredi, le Pr Alain Fischer a indiqué que les autorités réfléchissaient déjà à rendre les plus jeunes Français éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Ainsi, après l'ouverture de la campagne à tous les majeurs à compter du 31 mai, les mineurs de 16 à 18 ans pourraient rapidement se voir offrir la précieuse injection. Ce "sera faisable courant juin", affirme le professeur d'immunologie et président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

Enfin, pour ce qui est des enfants de moins de 12 ans, rien n'est encore défini. "Ce n'est pas à l'ordre du jour, car on n'a pas de données en termes de sécurité et d'efficacité", explique Alain Fischer. "Les enfants étant un vecteur de l'épidémie, les vacciner serait un facteur favorable, mais il faut d'abord que les adultes se vaccinent", souligne le "Monsieur vaccin" du gouvernement qui estime qu'il faut atteindre les "80-90%" d'adultes vaccinés pour commencer à parler d'immunité collective.

Par ailleurs, Alain Fischer s'est montré favorable à la vaccination des "adolescents" (12-15 ans) lors de la rentrée scolaire de septembre 2021. "Moi je trouve qu'il serait formidable de les vacciner à l'école, si on peut", indique-t-il. "Pour l'instant, c'est au stade de la réflexion", ajoute-t-il. D'autant que l'autorisation de mise sur le marché attend la décision de l'Agence européenne du médicament, courant juin, pour cette tranche d'âge, et que le sujet est complexe, notamment sur le plan logistique, sanitaire et éthique.

Jusque-là, 22.062.474 personnes en France ont reçu au moins une injection (soit 32,9% de la population totale et 42 % de la population majeure) et 9.426.373 personnes ont reçu deux injections (soit 14,1% de la population totale et 17,9% de la population majeure). Lors de la seule journée de jeudi, 672.339 doses ont été administrées. Le même jour, Jean Castex a annoncé l'avancement de la date d'ouverture de la vaccination à tous les majeurs. Tous les plus de 18 ans pourront donc recevoir une injection dès le 31 mai prochain.