Covid-19 : Lambda, Epsilon... après Delta, ces nouveaux variants qui inquiètent

Les mois passent et se ressemblent avec leur lot de nouveaux variants. Alors que le variant Delta menace la France d'une quatrième vague épidémique "dès la fin juillet", selon le ministre de la Santé Olivier Véran, plusieurs nouvelles mutations du Covid-19 inquiètent les autorités.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère actuellement quatre variants comme "préoccupants" : Alpha (dit "britannique"), Bêta ("sud-africain"), Gamma ("brésilien") et Delta ("indien"). Le variant Delta, 40 à 60% plus contagieux que la mutation Alpha, représente à ce jour 30% des contaminations au Covid-19 en France, selon le ministère de la Santé. Mais d'autres pourraient venir s'ajouter à cette liste.

Les scientifiques ont ainsi observé une diminution de 2 à 3,5 d'efficacité des vaccins (ARN) sur les personnes vaccinées par rapport à la souche initiale de 2020. Pour l'instant, il n'y a pas de données indiquant que le variant Epsilon est plus transmissible que le Delta. Pourtant, l’Élysée ne cache pas son inquiétude concernant l’évolution des variants et surveille de près le variant Epsilon qui est tout de même très contagieux. Selon une source proche du président de la République, une augmentation, qui pourrait atteindre environ 15.000 à 20.000 cas dès la semaine prochaine en France, est à craindre.

Le variant Epsilon a été détecté en mars 2020 en Californie. Peu répandu et classé dans la catégorie "variant d'intérêt", il résisterait mieux que les autres variants aux anticorps produits par l'organisme après une double dose de vaccin à ARN messager, selon une étude menée par l'Université de Washington aux États-Unis et publiée par Science . En France, on comptabiliserait sept cas actuellement.

Parmi eux, les variants Epsilon et Lambda. Considérés comme moins dangereux et classés dans la catégorie "à suivre" par l'OMS, ils sont pour l'heure sous surveillance.

De son côté, le variant Lambda a été repéré au Pérou fin 2020. Il circulerait actuellement dans une trentaine de pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Selon une étude menée par l’Université du Chili et publiée sur le site Medrxiv.org, il est notamment plus contagieux que les Alpha u Gamma.

Mais ce qui inquiète le plus les chercheurs chiliens, c'est que cette mutation résisterait aussi plus fortement aux vaccins. D'après les propos de Monica Acevedo de l'Université de Santiago relayés par La Dépêche : "Nos données montrent pour la première fois que les mutations présentes dans la protéine 'spike' du variant Lambda lui permettent de neutraliser des anticorps et ainsi d'augmenter sa capacité d'infection."

En France, on comptabiliserait 14 cas actuellement.