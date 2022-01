Covid-19 : et si le rhume pouvait protéger contre Omicron ?

Et si les défenses naturelles induites par un simple rhume offraient une certaine protection contre le Covid-19 et notamment Omicron ? C'est en substance la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs de l'Imperial College de Londres à l'issu de travaux menés sur 52 personnes vivant avec des patients tout juste infectés au SARS-CoV-2.

En revanche, "apprendre de ce que le corps fait correctement pourrait aider à la conception de nouveaux vaccins", estime le professeur Ajit Lalvani, coauteur de l'étude, précisant que "les vaccins exploitant plus étroitement le travail des lymphocytes T pourraient fournir une protection plus large et plus durable contre Covid".