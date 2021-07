Les généralistes ont désormais accès aux fichiers de leurs patients non vaccinés

Une mesure adoptée après l’avis favorable rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), le 7 juillet dernier. S’opposant au principe même de "la constitution pour les médecins de listes de leurs patients non vaccinés", la Cnil a toutefois considéré que "le contexte sanitaire peut justifier l’envoi aux médecins traitants, de façon sécurisée, de la liste de leurs patients non vaccinés à la COVID-19, mais uniquement s’ils en font la demande". Le secret médical n’est pas en contradiction avec cette mesure, a par ailleurs estimé l’autorité en charge de la protection des données personnelles.

Comme demandé par la Cnil, les généralistes devront effacer, une fois la campagne menée, les fichiers auxquels ils ont eu accès. À ce jour, 5 millions de Français souffrant de comorbidités n’ont pas reçu de dose de vaccin contre le Covid, a rappelé jeudi Gabriel Attal, depuis un centre de vaccination de Montpellier. En demandant, d’une part aux médecins de contacter directement leurs patients non-vaccinés, et en chargeant de l’autre l’Assurance maladie d’appeler 600.000 personnes considérées comme prioritaires, l’exécutif espère mobiliser au plus près et convaincre les plus indécis et les réfractaires.