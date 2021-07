Les soignants non-vaccinés au 15 septembre "ne seront plus payés", prévient Olivier Véran sur LCI

"À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé." Quelques instants après l'annonce par Emmanuel Macron de la mise en place de l'obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux et des Ehpad, le ministre de la Santé Olivier Véran a détaillé sur LCI les sanctions qui pourraient être prises à leur encontre.