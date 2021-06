Covid-19 : les TGV ne sont pas des "clusters ambulants", affirme la SNCF

Des trains vraiment sûrs ? Relayant un rapport de l'inspection du Travail, Médiapart s'est récemment inquiété de possibles "clusters ambulants" dans les TGV de la SNCF. Selon le document, commandé par le syndicat SUD, les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) - révélateurs de la qualité de l'air et de son renouvellement - atteignaient 1380 parties par million (ppm) le 12 mai dernier lors d'un trajet entre Lyon et Montpellier. Un chiffre inquiétant, car bien supérieur à la limite de 800 ppm fixée par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans les espaces clos recevant du public.

Face à ces accusations, l'opérateur ferroviaire a indiqué qu'elle appliquait "avec la plus grande rigueur" les consignes sanitaires du gouvernement, "en matière de ventilation ou de filtration de l'air à bord des trains". Selon la SNCF, les recommandations du HCSP ne concernent pas le transport ferroviaire, où la réglementation fixe le niveau à 5000 ppm "dans toutes les conditions d'exploitation". "Les matériels TGV sont conçus pour maintenir un niveau de CO2 compris entre 1000 et 1500 ppm", avec un apport d'air extérieur "continu et équivalent à 20 m3 d'air neuf par heure et par voyageur", précise la société. "L'air recyclé subit en permanence un traitement mécanique, hygrométrique et thermique qui permet de diminuer le taux de particules virales diffusées par aérosolisation", souligne-t-elle encore, rappelant qu'elle fait aussi "respecter l'obligation de port du masque".