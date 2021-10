Covid-19 : les vaccins efficaces à 90% contre les formes graves, selon une étude française

S'il s'agit là de la confirmation d'autres observations faites en vie réelle dans d'autres pays, l'étude française est présentée comme "la plus large menée dans le monde". La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans et semble aussi efficace face au variant Delta, sur lequel on manque toutefois encore de recul, concluent deux rapports publiés ce lundi par Epi-Phare, un groupement d’intérêt scientifique qui associe l'Assurance maladie (Cnam) et l'Agence du médicament (ANSM).