Les vaccins peuvent-ils se révéler moins efficaces pour certaines classes d'âge ?

Alors que la campagne de vaccination accélère doucement, que plus de deux millions de Français ont déjà reçu une première dose et plus de 900.000, une seconde, des questions se posent toujours à ce sujet. Un internaute lecteur de LCI a ainsi sollicité l'équipe des Vérificateurs pour en savoir plus sur leur efficacité, en particulier auprès des plus âgés.

"Pourriez-vous expliquer scientifiquement comment il se fait qu'un vaccin, quel qu'il soit d'ailleurs, pourrait être efficace pour une tranche d'âge et inefficace pour une autre ?" demande-t-il par mail. "Déclencher une réponse immunitaire - ce qui est le fait de tout vaccin - pourrait ne plus être possible chez des patients de plus de 65 ans ?! Et uniquement pour un type de vaccin, AstraZeneca en l’occurrence ?"