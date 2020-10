Covid-19 : Lyon, Lille, Grenoble, Saint-Etienne, Dijon,... ces villes qui changent de niveau d'alerte

Six métropoles en alerte maximale, deux en alerte renforcée et deux autres sous surveillance... Le ministre de la Santé a dressé une nouvelle carte de France de l'épidémie ce jeudi lors de son point presse hebdomadaire. "La situation sanitaire continue de se dégrader en France", a résumé Olivier Véran avant de présenter la liste des villes désormais concernées. De Lyon à Lille en passant par Clermont-Ferrand ou Dijon, les mesures de restrictions seront annoncées au cas par cas. Plusieurs millions d'habitants sont concernés.

Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passeront à partir de samedi matin en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19. Seuls Paris, Aix-Marseille et la Guadeloupe étaient jusqu'alors dans ce niveau d'alerte. "La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours", ce qui va conduire à "basculer" certaines d'entre elles dans un niveau supérieur d'alerte, a expliqué le ministre.

S'agissant de Grenoble, la métropole "présente les mêmes caractéristiques c'est à dire un taux d'incidence en population générale et en population vulnérable et une part des malades du Covid supérieure à 30%".

Le ministre a d'autres part indiqué que Dijon et Clermont-Ferrand seraient placés à partir de samedi matin en alerte renforcée, un cran en-dessous du niveau d'alerte maximal. Elles rejoignent dans ce groupe, les métropoles de Bordeaux, Rennes, Rouen et Nice.

"Deux autres métropoles présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes", a par ailleurs indiqué Olivier Véran au sujet de Toulouse et Montpellier . "A l'instar de ce qui a été fait la semaine dernière nous nous donnons quelques jours pour voir si la situation se dégrade et si les indicateurs se dégradent", a-t-il précisé, ajoutant qu'"une bascule pourrait être opérée d'ici à lundi matin".

"Il y a aussi des signes amélioration dans plusieurs endroits du territoire", a enfin tenu à souligner le ministre au sujet de l'évolution de la situation épidémique. "Ainsi la Nièvre et le Morbihan quittent les départements classés en zone d'alerte et on enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice à Bordeaux", a-t-il énuméré, précisant qu'"une inflexion positive est également observée à Rennes ainsi qu'à Aix Marseille".

Néanmoins, a-t-il conclu, "il n'y a pas à date de signe de bascule à un niveau inférieur", estimant qu'"avant de crier victoire il faut avoir suffisamment de recul".