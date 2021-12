Masques, vaccination, immunité collective... Un sénateur centriste multiplie les contre-vérités

S'ils sont tous élus ou ex-élus, Martine Wonner, Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot ont également comme point commun de se voir régulièrement épinglés en raison de leur propension à propager de fausses informations sur la crise sanitaire. Moins médiatique, le sénateur centriste de Haute-Savoie Loïc Hervé fait partie des parlementaires que l'on qualifie généralement de "modérés" et bien moins controversés.

Plus récemment, ce sont des travaux publiés dans le British Medical Journal qui sont à leur tour venus confirmer l'efficacité des masques. Analysant plus de 30 études réalisées à travers le monde depuis le début de la pandémie, les chercheurs y ont vu la mesure la plus efficace contre la propagation du Covid-19, réduisant son taux d'incidence de 53%. Ces résultats ne surprendront pas les chirurgiens et autres professionnels de santé, habitués à porter le masque depuis de longues années, en particulier à l'hôpital. Dès le début de la pandémie, ils ont multiplié les interventions, tant pour en expliquer l'utilité que pour rassurer la population, notamment sur l'absence de risque en cas de port prolongé.