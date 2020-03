Julie, morte du Covid-19 à 16 ans : dans le monde, de très rares cas de décès de mineurs

Pour la première fois en France, une personne mineure est morte du nouveau coronavirus. Jusque-là, la plus jeune victime française était un homme de 28 ans, décédé à l'hôpital de Nice, dimanche 22 mars. Dans l'Hexagone, les formes graves sont majoritairement signalées chez des personnes âgées ou fragiles (immuno-déficients, avec des comorbidités...), mais elles touchent aussi des adultes sans pathologies antérieures.

"Faut arrêter de croire que cela ne touche que les personnes âgées. Personne n'est invincible face à ce virus mutant", a rappelé la soeur aînée de la victime, interrogée par Le Parisien ce vendredi. La veille, le directeur général de la santé Jérôme Salomon avait indiqué que "les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares". Et pour cause, il y a très peu d'exemples connus depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus dans le monde. D’après les experts, le Covid-19 prend rarement des formes sévères chez les enfants et très peu de cas mortels ont été rapportés dans le monde depuis le début de la pandémie.

Si les enfants n’échappent pas à la contamination, l’infection reste à ce jour bénigne pour eux et ce dans le monde entier. Une enquête, publiée en ligne début mars par la revue médicale américaine Pediatrics, a analysé 2143 cas d’enfants chinois malades (un peu plus d’un tiers d’entre eux ont été testés positifs, le reste a été classé comme cas suspects) de moins de 18 ans signalés au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies entre le 16 janvier et le 8 février. Parmi ces 2143 enfants, un seul décès est à déplorer, un adolescent de 14 ans originaire de la province du Hubei. C'est à ce jour la plus jeune victime recensée à l'échelle mondiale.