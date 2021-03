Nicolas Dupont-Aignan veut interdire l'école aux enfants dont les parents refusent qu'ils soient testés

"La question n'est pas de fermer, ou non, les écoles, mais comment on les maintient ouvertes", déclare-t-il. Pour lui, le déploiement à grande échelle dans les établissements d'autotests, qui permettraient aux élèves de se dépister eux-mêmes de façon suivie et répétée, est indispensable. "Les enfants qui sont à l'école et qui pourraient être testés seront moins dangereux que dans la nature ou enfermés chez eux", lance-t-il. Et alors que certains parents se refusent à ce que leurs enfants soient testés, Nicolas Dupont-Aignan propose une solution radicale : "Je pense qu'il faut interdire l'accès à l'école aux enfants dont les parents refusent qu'ils soient testés".

"J'ai l'impression qu'on est un an en arrière, qu'on n'a rien appris. Et nous savons tous qu'il y a mesures pour anticiper", regrette le député de l'Essonne. "C'est sûr que si on est incapables de tester les élèves, on va être obligés de fermer", déclare-t-il, considérant que ce serait "une véritable catastrophe".