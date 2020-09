Nombreux patients, manque de personnel, lits fermés... : l'hôpital de Strasbourg au bord de la saturation

L'enjeu des semaines à venir n'est pas simple pour les professionnels de santé : il leur faudra gérer l'afflux de patients Covid-19 et soigner les malades d'autres pathologies, l'ensemble se conjuguant avec l'épuisement de ces derniers mois et le manque de personnel.

"L'hôpital est plein car nous soignons actuellement les patients qui n'ont pu l'être pendant la période covid. La difficulté, c'est que nous avons plus de cent lits fermés par manque de personnels soignants, médecins ou infirmiers", éclaire Christian Prud'homme, secrétaire Général FO des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Au total, il manque 150 personnes pour faire tourner correctement les services et prendre correctement en charge les patients. Or les personnels en place sont épuisés par les derniers mois . Certains ont notamment eu le coronavirus et n'ont pas encore totalement récupéré de la maladie.

Résultat : un effet d'entonnoir et une situation maintes fois dénoncée, avec notamment la grève des services d'urgences. Situation qui s'est aggravée ces derniers mois avec la crise sanitaire. "Le plateau coronavirus qui s'annonce ces prochains mois représente des contraintes et une suractivité dans un système déjà en forte tension", explique un médecin urgentiste de l'hôpital. En attendant, selon lui, le système de prise en charge souffre déjà. "Les ambulances ne peuvent plus déposer les patients, et ne peuvent plus aller chez les patients en détresse vitale", affirme-t-il.