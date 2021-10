Covid-19 : "Nous n'avons pas le contrôle de ce virus", avertit l'OMS

"Dans certaines villes, nous voyons les unités de soins intensifs et les hôpitaux saturés et des personnes qui meurent alors que dans les rues, les gens se comportent comme si (l'épidémie) était complètement terminée", a déploré Maria Van Kerkhove. L'experte a également souligné que les décès concernaient largement des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Selon les données fournies par les pays qui communiquent ces informations, "le taux d'hospitalisation et de décès est de loin" le plus élevé "parmi ceux qui n'ont pas été vaccinés", a-t-elle déclaré.