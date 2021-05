Nouveau calendrier, changement d'âge : qui peut se faire vacciner désormais en France ?

Tous les Français de plus de 60 ans peuvent se faire vacciner, en centre de vaccination ou en ville, quel que soit leur lieu de vie et leur état de santé. 60% des personnes de cette catégorie de population ont déjà reçu au moins une dose.

Des créneaux en centres de vaccination sont réservés prioritairement aux 55-59 ans très exposés au Covid-19 par leur profession (enseignants, professionnels de la petite enfance, policiers, gendarmes et surveillants pénitentiaires, conducteurs de bus, routiers et caissières par exemple. Le ministère des Transports a annoncé vendredi que les personnels navigants du transport aérien vont être ajoutés à cette liste.

Les personnes ayant un risque très élevé de faire une forme grave de Covid sont éligibles aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna en centre de vaccination. Il s'agit principalement des malades de cancer en cours de traitement, des patients dialysés, des transplantés d'organes ou de cellules souches et des personnes porteuses de trisomie 21.

En dessous de 55 ans, seuls les vaccins Pfizer et Moderna peuvent être utilisés, AstraZeneca et Janssen n'étant pas recommandés en raison d'un risque rare d'effets indésirables graves. À noter toutefois qu'Olivier Véran a saisi vendredi la Haute autorité de Santé (HAS) pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de se faire vacciner avec l'AstraZeneca en signant une décharge de responsabilité.

Entre 50 et 55 ans, seules les personnes concernées par les pathologies à haut risque ou par certaines maladies chroniques (aussi appelées comorbidités) peuvent recevoir une injection de vaccin anti-Covid. Il s'agit principalement des maladies cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, antécédent d'AVC ou de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque), du diabète, de maladies respiratoires et des cancers. Cette catégorie regroupe aussi les malades chroniques des reins et du foie, les personnes immuno-déprimées, obèses ou atteintes de troubles psychiatriques, de démence et de pathologies neurologiques (sclérose en plaques, maladie de Parkinson...).