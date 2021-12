Covid-19 : protocole renforcé dans les écoles, télétravail... Quelles sont les nouvelles mesures sanitaires ?

Dans les écoles primaires, largement touchées par le virus, le gouvernement a décidé de hausser d'un cran le protocole sanitaire, le passant au niveau 3 . Concrètement, ce stade impose de porter le masque "dans les endroits clos" aux élèves, mais aussi aux personnels. Le brassage entre écoliers doit également être limité, notamment pendant la restauration. En outre, les récréations sont organisées par groupe, et les activités sportives sont maintenues en extérieur, "ainsi qu’en intérieur pour les activités de basse intensité, permettant le port du masque et la distanciation." Les vacances scolaires ne seront, pour leur part, pas avancées.

A l'approche des fêtes de Noël, les regards sont aussi portés sur les bars et restaurants. Mais il n'en sera rien : le protocole sanitaire restera inchangé, alors que des mesures drastiques avaient été évoquées. Pour l'instant, il suffit du seul pass sanitaire pour accéder dans ces lieux, où aucune jauge de fréquentation n'est appliquée. "L'organisation des flux du public à l'extérieur et à l'intérieur" doit permettre "de limiter les croisements et interactions sociales", conseille à ce sujet le site du Ministère de l'Economie.