Obligation vaccinale des soignants : 15 jours après l'entrée en vigueur, où en est-on ?

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris précise ce mardi que ces 500 suspensions sont "sans conséquences sur les blocs opératoires" et que "les tensions sur les effectifs sont liées à des difficultés de recrutement antérieures à l’obligation vaccinale". Sans être en mesure de nous communiquer un nombre de suspensions, la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP) nous assure également que les suspensions prononcées depuis quinze jours n'ont "eu aucune répercussion" sur le fonctionnement des services.

Preuve que, même si la part des professionnels de santé non-vaccinés reste faible, cela suffit à handicaper certains hôpitaux. Au point d'ailleurs que les agences d'intérim débordent de demandes depuis la mise en place de la mesure, le directeur développement de "Vitalis Médical" ayant notamment expliqué à LCI craindre de ne plus pouvoir répondre aux besoins en cas de cinquième vague. "Nous estimons avoir entre 1200 et 1300 demandes supplémentaires depuis le 15 septembre", explique ainsi Damien Tardivon. Et de poursuivre : "Notre réseau comporte une trentaine d'agences qui ont chacune, sur les derniers jours, entre 30 et 50 demandes supplémentaires par rapport à ce dont nous avions d'habitude."

Au niveau national, "les suspensions effectives représentent moins de 1% des personnels (0,9%)", indiquait de son côté la Direction générale de l'offre de soins le 23 septembre au Parisien, qui évaluait, de fait, à date, le nombre de personnes soumises à l'obligation vaccinales suspendues, qu'elles soient soignantes ou personnels supports, à 20.000.