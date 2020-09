Brésil : la ville de Manaus a atteint l'immunité collective

"Il apparaît que l'exposition au virus lui-même ait entraîné une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès à Manaus", a déclaré Ester Sabino, professeur de médecine de l'université de Sao Paulo et coordinateur de l'étude, qui n'a cependant pas encore fait l'objet d'un examen par des pairs. Résultat : Manaus est l'une des villes brésiliennes qui se déconfine le plus rapidement. Pour des experts de la santé cependant, chercher à atteindre l'immunité grégaire serait une voie dangereuse pour les décideurs politiques. "L'immunité collective par infection naturelle n'est pas une stratégie, c'est le signe qu'un gouvernement n'a pas réussi à contrôler une épidémie et qu'il en paie le prix en vies perdues", tweete Florian Krammer, professeur de microbiologie à l'école de médecine Icahn de l'hôpital Mount Sinai à New York. Le Brésil est le second pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, derrière les Etats-Unis, avec plus de 138.000 morts.