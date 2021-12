Faute de consensus, le gouvernement renonce au pass sanitaire en entreprise

Le consensus était déjà perceptible lors des consultations menées par la ministre du Travail ce lundi auprès des partenaires sociaux : face à Elisabeth Borne, patronat et syndicats s'étaient montrés d'accord pour rejeter l'hypothèse d'une obligation du pass sanitaire en entreprise. C'est aussi ce qui ressort du dialogue ce mardi entre les chefs de l'opposition parlementaire et l'exécutif.

Pour Gabriel Attal, qui s'exprimait à Matignon à l'issue dette réunion, c'est la "faisabilité opérationnelle" qui est en cause. "Nous avons été entendus et nous sommes soulagés" a réagi la vice-présidente et porte-parole du Medef Dominique Carlac'h sur BFMTV, affirmant avoir "soulevé des modalités de complexité de mise en œuvre et des sanctions qui nous paraissaient disproportionnées eu égard à l'objectif".