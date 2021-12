Covid-19 : se dirige-t-on vers une pénurie de tests ?

Après les masques au début de la crise et les doses de vaccin il y a quelques mois, se dirige-t-on vers une pénurie de tests ? Alors que la cinquième vague poursuit sa hausse - plus de 72.000 cas en 24 heures, du jamais vu en 2021 - les pharmaciens se retrouvent débordés par la demande de tests antigéniques, dont le résultat est connu en 15 minutes. "Nous arrivons presque à un moment de rupture, nous ne sommes pas sûrs d'avoir des tests", alerte auprès de LCI Philippe Fermon, pharmacien à Paris (voir vidéo en tête de cet article).

Selon la Drees, le nombre de tests virologiques (antigéniques et PCR) réalisés entre le 29 novembre et le 5 décembre est en hausse de 25% sur une semaine. Avec l'augmentation de la demande, les délais de livraisons s'allongent. "Avant, nous étions livrés dans les 24 à 48 heures, maintenant il faut compter une petite semaine", poursuit le pharmacien. "Donc soit on arrête de les faire, soit on nous livre."

Selon Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, plus de trois millions de tests antigéniques ont été réalisés par les pharmaciens la semaine dernière. "Nous ne pouvions pas prévoir d'avoir une telle explosion des demandes", explique-t-il sur LCI.