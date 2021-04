Covid-19 : quand pourrait intervenir le pic de la troisième vague ?

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations au Covid-19 ne cesse de progresser dans le pays. Selon les dernières données, plus de 36.000 personnes sont testées positives chaque jour en moyenne. Avec comme principale conséquence l'occupation de plus en plus importante des lits de réanimation, à un niveau plus atteint depuis le printemps 2020.

Pour faire face à la vague, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la généralisation des mesures de freinage déjà en place dans une petite vingtaine de départements, et la fermeture des écoles à compter de la semaine prochaine. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, grâce à ces mesures, "on pourrait avoir atteint le pic épidémique d'ici 7 à 10 jours environ, puis il faut deux semaines pour atteindre le pic en réanimation", vers fin avril, a-t-il indiqué ce jeudi au micro de France Inter. Cette échéance est-elle justifiée ? Pierrick Tranouez, spécialiste en modélisation et ingénieur de recherche, répond à LCI.

LCI : Quand les mesures annoncées par le président de la République pourraient-elles avoir un effet sur la dynamique de l'épidémie ?

Pierrick Tranouez : Elles vont surtout s'appliquer à partir de lundi, avec la fermeture des écoles, des collèges et des lycées. Lorsque l'on regarde le taux d'incidence par tranche d'âge, celui des 10-19 ans est le deuxième plus élevé derrière les 20-29 ans. Il me paraît donc plausible qu'agir sur les écoles fasse baisser les contaminations. Dès la fin de semaine prochaine, nous pourrons alors commencer à observer les premiers résultats. Les personnes qui, sans les nouvelles mesures, se seraient contaminées en début de semaine, ne tomberont pas malades et donc n'apparaîtront pas dans les chiffres des nouveaux cas du week-end prochain ou du début de la semaine d'après.