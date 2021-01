Reconfinement : quelles sont les données qu’attend Macron avant de trancher ?

Quelles seront les mesures prises en France pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ? Alors que la pression épidémique semble s’accentuer, avec un nombre de cas chaque jour supérieur à 20.000 en moyenne, un taux d’incidence en hausse, et une présence des variants de plus en plus forte dans le pays, le président de la République Emmanuel Macron va bientôt devoir trancher.

Si "plusieurs scénarios" sont sur la table, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le maintien du couvre-feu à 18h ne semble pas avoir les faveurs de l’exécutif. "Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l’ensemble des mesures de contrôle sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes", a d’ores et déjà prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran, au cours d’une conférence de presse organisée ce jeudi. Mais avant de dessiner définitivement les contours des mesures à venir, le chef de l’État attend encore plusieurs données.

Tout d’abord, Emmanuel Macron souhaite en savoir plus sur la propagation des variants en France, et notamment celui initialement détecté au Royaume-Uni. Décrit comme plus contagieux, voire plus mortel par le Premier ministre britannique Boris Johnson, il circule encore à bas bruit en France. Selon Olivier Véran, 2000 cas de variants, essentiellement anglais, sont détectés chaque jour dans le pays, contre 500 par jour début janvier.

En attendant, de premiers chiffres ont déjà été avancés. Selon les informations du virologue Bruno Lina à LCI, environ 10% des contaminations en Île-de-France seraient dues au variant britannique, contre 6,9% au début du mois. Une augmentation, certes, mais qui n’est pas non plus exponentielle, note le membre du Conseil scientifique. À titre de comparaison, la ville de Lisbonne, au Portugal, est passée de 6% de variant britannique la première semaine de janvier à plus de 50% la semaine dernière (voir vidéo en tête de cet article).

Cette moindre progression, si elle se confirme, est toutefois prise au sérieux, et pourrait entraîner de nouvelles mesures. "Les enseignements que nous tirons des pays dans lesquels ces variants ont circulé plus tôt et plus fort que chez nous sont qu’ils sont susceptibles d’entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes compte-tenu de leur forte contagiosité", a indiqué Olivier Véran, pour qui ces variants appellent à "de nouvelles mesures pour nous protéger."