Covid-19 : les enfants produisent plus d'anticorps, selon une étude américaine

Le constat a été fait dès les premiers mois de la pandémie : parmi les patients qui commençaient à affluer dans les hôpitaux après avoir été contaminés par le nouveau coronavirus, on comptait peu d’enfants. En particulier les plus jeunes. Dès février 2020, les moins de 10 ans ne représentaient ainsi qu’1 % des patients recensés en Chine continentale . Mais les causes derrière ces chiffres – moindre contagiosité, moins de symptômes sévères – ont depuis longtemps été débattues.

Selon une étude américaine, publiée ce lundi 22 mars dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), l’une des réponses pourrait être à trouver dans la réaction immunitaire des plus jeunes. Les chercheurs sont partis d’une base de plus de 31.400 tests sérologiques, enfants et adultes confondus. Effectués à New York entre avril et août 2020, ils permettent de mesurer la présence dans le sang d’anticorps, des protéines générées par le corps en présence du virus dans un processus de défense.