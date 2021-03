Covid-19 : des évacuations sanitaires en Île-de-France prévues dans les prochains jours

Quelle est la situation dans le département francilien ? Ces derniers jours, le nombre de malades du Covid-19 a augmenté. Ce mardi, on comptait 1.018 malades pris en charge dans les différents services de réanimation de la région pour "moins de 1050 lits" disponibles au départ. "On est dans une situation de tension très forte", indiquait lundi le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS), Aurélien Rousseau.

Par ailleurs, la région Ile-de-France affiche un taux d'incidence inquiétant. Il se situe à 351, soit au-dessus du seuil d'alerte maximal fixé à 250 par le gouvernement et de la moyenne nationale (217). Contrairement aux départements d'Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais - où la tendance est désormais à la baisse - les courbes liées au taux d'incidence en Ile-de-France connaissent une forte hausse. Un autre indicateur est au rouge, il s'agit du taux de circulation des variants. Sur les 45% des tests réalisés en Île-de-France et passés au criblage, soit 21.051 tests, la proportion de variant anglais excède 60% dans tous les départements. "La situation est très préoccupante avec un variant anglais du coronavirus, plus contagieux (...) qui a pris le dessus et se propage beaucoup plus rapidement", a indiqué la maire de Paris Anne Hidalgo ce lundi sur France Inter.