Des premiers résultats positifs pour les essais de Moderna sur le variant sud-africain

Et si la réponse immunitaire apportée par la vaccination était suffisante face aux variants du SARS-CoV-2 ? C'est en tout cas ce que laisse entendre des premiers résultats communiqués le 5 mai par le laboratoire américain de biotechnologie Moderna, qui a mené de nouveaux essais cliniques. En modifiant son vaccin initial contre le Covid-19 et en le testant sur quarante personnes volontaires déjà vaccinées, le fabricant a démontré que cette nouvelle version pourrait être efficace face aux variants sud-africain et brésilien, mais aussi qu'une troisième injection serait efficace contre le virus. "Nous sommes encouragés par ces nouvelles données, qui renforcent notre confiance dans l'idée que notre stratégie de (doses de) rappel devrait conférer une protection contre ces nouveaux variants", a déclaré dans un communiqué Stéphane Bancel, directeur de Moderna.

Sur les quarante participants, certains ont reçu une troisième dose de cette nouvelle formule, appelée mRNA-1273.351, tandis que d'autres ont bénéficié d'une troisième dose du vaccin initial. Ces deux options "ont augmenté les niveaux d'anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2 et deux variants préoccupants", à savoir les variants sud-africain et brésilien, a déclaré Moderna. Une autre option, une dose contenant à la fois le vaccin initial et la nouvelle formule, est également à l'étude mais aucun résultat n'a encore été révélé la concernant. Avec ces résultats, Moderna se positionne alors comme le premier fabricant à avoir communiqué sur l'efficacité de son vaccin face aux nouveaux variants plus contagieux, et éventuellement plus résistants à la vaccination.