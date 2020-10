Covid-19 : l'essai du vaccin de Johnson & Johnson interrompu en raison d'un participant malade

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson, un des plus avancés dans la course au vaccin contre le Covid-19, a annoncé lundi 12 octobre la suspension de son essai clinique. L'un des cobayes volontaires pour tester le vaccin, est tombé malade.

Les protocoles en vigueur dans la compagnie prévoient la suspension d'une étude afin de déterminer si l'événement indésirable grave est lié au médicament évalué et s'il est possible de reprendre l'essai. Pour déterminer les causes et conséquences de l'état de santé du participant, un comité indépendant pour la sécurité des patients a été saisi.