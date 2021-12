En Afrique, ne compte-t-on que 4% de la population vaccinée ? En Angola comme dans une majorité de pays africains, rares sont les habitants qui sont aujourd'hui pleinement vaccinés contre le Covid-19. − OSVALDO SILVA / AFP

RETARD - Pour Yannick Jadot, il est essentiel de parvenir à vacciner largement à travers le monde de manière à prévenir l'arrivée de nouveaux variants. Pour autant, le candidat écologiste à la présidentielle utilise des chiffres légèrement sous-évalués pour souligner la faible vaccination en Afrique.

Parmi tous les candidats désignés à l'élection présidentielle, Yannick Jadot fait sans doute partie de ceux qui militent le plus activement en faveur de la vaccination. L'élu écologiste, invité ce lundi de BFMTV, a notamment estimé que pour tenter de venir à bout de l'épidémie, il serait nécessaire de s'intéresser non seulement à la vaccination en France, mais aussi à celle opérée à travers le monde.

"Vous vous rendez compte : on est à quoi ? 4% en Afrique de personnes qui ont fait l'ensemble du protocole vaccinal ?", a lancé Yannick Jadot. "Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va réussir à sortir de cette pandémie mondialement et en France, avec un si faible taux de vaccination sur certains continents ?" Si l'Afrique affiche des taux très bas de vaccination, les chiffres sont en réalité deux fois supérieurs à ceux donnés par le député européen EELV.

Une faible vaccination et d'importantes disparités

Pour visualiser l'avancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19 en Afrique, direction le site Our World in Data, piloté par des chercheurs de l'Université d'Oxford et qui s'appuie sur les informations transmises par les autorités sanitaires des différents États dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Outre des chiffres pays par pays, la plateforme propose une synthèse par continent. Cela nous permet de constater qu'en Europe, 60% de la population est pleinement vaccinée. Des niveaux similaires à ceux observés en Amérique du Nord et du Sud (56 et 62%), ainsi qu'à ceux en Asie (54%) et en Océanie (57%). En revanche, loin derrière, figure l'Afrique. Sur le continent, seuls 13% des habitants ont pris part aux campagnes de vaccinations, tandis qu'à peine plus de 8% présentent un schéma vaccinal complet. C'est donc très peu, mais tout de même le double de ce qu'a indiqué Yannick Jadot au micro de BFMTV.

Lorsque l'on se penche plus en détails sur les pays africains, on s'aperçoit que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Le Maroc, qui a vacciné plus de 61% de sa population, fait figure d'exception, au même titre que l'Île Maurice ou les Seychelles, où la couverture vaccinale dépasse 70%. Deux territoires qui s'avèrent toutefois bien moins vastes et peu peuplés.

La carte ci-dessus (cliquez ici si elle ne s'affiche pas correctement) met aussi en avant des pays où les campagnes de vaccination ont pris un important retard. Que ce soit au Tchad, au Mali, en Éthiopie ou en Tanzanie, où moins de 2% des habitants sont totalement immunisés. Rappelons qu'une large part des doses injectées en Afrique provient de dons effectués dans le cadre du programme Covax. Mécanisme de financement international, fondé notamment par l’Alliance du vaccin et l’Organisation mondiale de la santé, il est censé permettre à des États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères. Malgré 500 millions de doses déjà envoyées, des ONG se montrent critiques et plaident pour une levée des brevets sur les vaccins contre le Covid. Une position que défend d'ailleurs également Yannick Jadot dans ses interventions publiques sur le sujet.

