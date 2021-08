En Italie, le pass sanitaire étendu, y compris aux enseignants AFP

EXTENSION - Le gouvernement italien a rendu jeudi le pass sanitaire obligatoire pour les enseignants ainsi que pour les usagers des transports publics.

La France n'est pas le seul pays à avoir recours au pass sanitaire. En Italie également, cet outil a été mis en place dans la lutte contre le Covid-19. Mais, son champ d'application n'est pas tout à fait le même qu'en France. Et pour cause, il est désormais obligatoire pour les enseignants ainsi que les usagers des transports publics, dont les vols intérieurs, les ferries et les lignes de train longue distance, et les clients des restaurants. Dès ce vendredi, il sera également obligatoire pour aller au cinéma, au musée et dans les salles de sports.

En Italie, le pass sanitaire sera exigé dans les établissements scolaires

Contrairement à la France, le "pass vert", extension du certificat Covid numérique de l'Union européenne, sera exigé dans le milieu scolaire en Italie. Le personnel des établissements scolaires et des universités, ainsi que les étudiants des universités sont concernés. De leurs côtés, les enseignants ne disposant pas du pass sanitaire pendant cinq jours d'affilée seront suspendus et leur salaire sera gelé, ont souligné les médias italiens.

Le ministre de l'Éducation Patrizio Bianchi a précisé lors d'une conférence de presse que plus de 86% du personnel des établissements scolaires avait été vacciné et que ce chiffre devrait approcher les 90% dans les prochaines semaines. Le ministre de la Santé Roberto Speranza a également appelé les familles à faire vacciner les enfants âgés de plus de 12 ans, et indiqué que les adolescents auraient accès à des tests de détection rapide à prix réduit.

Le ministre de la Santé a défendu la mise en place du pass sanitaire, en justifiant qu'il évitera "les fermetures et protègera la liberté" alors que des mouvements de contestation ont vu le jour dans certains quartiers. À l'heure actuelle, près de 70 millions de doses du vaccin ont été administrées en Italie, qui a d'ailleurs été le premier pays européen à obliger les médecins et le personnel soignant des secteurs public et privé à se faire vacciner.

