Covid-19 : le rappel vaccinal sera administré dans les Ehpad à partir de la mi-septembre

VACCINATION - Les résidents des EHPAD pourront recevoir une troisième dose du vaccin contre le Covid-19 à partir de la mi-septembre prochain, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Les contours de l'injection d'une troisième dose du vaccin contre le Covid-19 se précisent. Jeudi, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé qu'elle démarrera dans les Ehpad "après le 10 septembre et avant le 15 septembre". La date du 13 septembre avait été précisée plus tôt dans la journée par le Premier ministre Jean Castex. "Mais comme j'ai vu qu'il y avait certains (pays) voisins qui allaient démarrer le 11, je me suis dit que si on arrivait à gagner deux jours, ça nous éviterait deux jours de polémique", a ajouté Olivier Véran.

Une durée de six mois exigée entre la deuxième et la troisième dose

Pour le moment, six millions de personnes sont concernés par cette troisième dose du vaccin. Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront dès le 1er septembre reprendre rendez-vous pour cette dose de rappel. De plus, sur RTL, Jean Castex avait rappelé qu'il fallait "un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose".

Très vite, une troisième dose du vaccin pourrait être administrée à un public plus large. C'est en tout cas ce qu'a laissé penser le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur Europe 1 ce mercredi, en indiquant qu'il n'est "pas exclu qu'on aille sur un rappel sur une population plus globale". Mais, pour le moment, "c'est logique que pour les populations les plus âgées, les plus fragiles, on leur fasse un rappel", a-t-il défendu, expliquant qu'il y a une "apparition progressive d'une sorte de diminution de la réponse vaccinale" au fil du temps.

J.V

