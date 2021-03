Alpes-Maritimes confinées, Île-de-France épargnée : comment expliquer cette différence de traitement ?

Gabriel Attal l'a confirmé mercredi lors de point presse de sortie du Conseil des ministres, ce samedi 13 et ce dimanche 14 mars, les communes du littoral des Alpes-Maritimes connaîtront leur troisième weekend de confinement. Si le porte-parole du gouvernement a aussi pointé la saturation hospitalière du Pas-de-Calais et de l'Île-de-France, cette dernière échappe toujours (pour le moment) à un durcissement des mesures.

Qu'il s'agisse du taux d'incidence ou des admissions en réanimation, les Alpes-Maritimes restent toujours en tête des départements les plus préoccupants. Ainsi, Gabriel Attal pointait mercredi un taux d'incidence de 473 cas pour 100.000 habitants, soit plus du double de la moyenne nationale française. Les chiffres ont cependant tendance à s'y infléchir, tandis que ceux des départements de l'Île-de-France augmentent , la Seine-Saint-Denis en tête. Le confinement hebdomadaire ne démontre pas encore toute son efficacité, mais cet effet-retard reste cohérent avec la période d'incubation du virus. Une "clause de revoyure" est d'ailleurs prévue la semaine prochaine, pour envisager un allégement des restrictions en fonction des résultats observés.

Le taux d'occupation des lits en réanimation frôle les 90% dans les Alpes-Maritimes, rendant nécessaires des transferts de patients vers d'autres départements. Si l'Île-de-France a un taux analogue, sa capacité d'adaptation est plus grande, grâce à un réseau hospitalier beaucoup plus étendu, et de grandes disparités épidémiques entre ses différents départements. Alors que le seuil symbolique des 1.000 lits de réanimation occupés vient d'y être franchi, la jauge va être portée à 1.577 dès la semaine prochaine, en grande partie grâce à des déprogrammations. 40% des opérations prévues dans les hôpitaux et les cliniques d'Île-de-France devraient ainsi être repoussées pour faire face à la poussée épidémique.