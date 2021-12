Covid-19 : en Europe, quels sont les pays qui ont mis en place un pass vaccinal ?

Le pass sanitaire n'existera bientôt plus en France, supplanté par le pass vaccinal. C'est ce qu'a annoncé, vendredi, le Premier ministre Jean Castex au terme d'un nouveau Conseil sanitaire de défense. Pour faire face au variant Omicron et inciter les Français à se faire vacciner, l'exécutif soumettra ce projet de loi "début janvier", a précisé le chef du gouvernement. Avec cette transformation, un test négatif ne suffira plus pour entrer dans les lieux soumis à la restriction : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel.

En tout, on compte un peu plus d'une dizaine de pays utilisant ce dispositif, avec ou sans autres règles sanitaires (port du masque, télétravail, etc...). Dernier en date, la Suède a tranché pour le pass vaccinal au 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Érigé comme modèle à l'étranger, le royaume veut limiter les risques à l'approche des fêtes de Noël, et ce, alors que le pays a un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100.000 habitants) du continent.

Un peu plus à l'Est, la République Tchèque est plus stricte encore. Depuis le 18 novembre, les tests PCR ou antigéniques ne sont plus reconnus pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs. Ces lieux sont réservés uniquement aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. Mêmes règles à Malte ou en Lettonie. Dans le pays balte, les députés non-piqués sont par ailleurs suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre, une première mondiale. Cette décision s'appliquera au moins jusqu'en juillet 2022 et ensuite réexaminé tous les deux mois, a indiqué le gouvernement letton.

L'Estonie demande, elle aussi, ce passeport vaccinal à ses habitants. Férue de nouvelles technologies, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin dernier à tous les salariés. En arrivant sur son lieu de travail, l'utilisateur n'avait qu'à présenter son smartphone à son employeur qui peut ainsi vérifier s'il est porteur d'anticorps, et donc, déjà contaminé.