Face au Delta, l’efficacité des vaccins à ARNm abaissée à 66%, selon une étude américaine

Et si les variants actuels diminuaient réellement l’efficacité des vaccins développés contre le Covid ? Jusqu’ici, l’ensemble des études disponibles penchent pour une solidité quelque peu diminuée des vaccins face à la présence du variant Delta mais les chiffres rapportés diffèrent d’une étude à l’autre. Des données publiées mardi 24 août par les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC), l’agence de santé américaine, attestent d’une baisse de leur efficacité entre avril 2021 et aujourd’hui de l’ordre de 25%.

Entre décembre 2020 et avril 2021, les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna étaient efficaces à hauteur de 91% pour empêcher l’infection, selon cette étude. Mais les semaines suivantes qui ont vu le variant Delta devenir dominant aux États-Unis et dépasser les 50% de cas positifs, cette efficacité est tombée à 66%. Pour produire de tels résultats, les centres de soins et les hôpitaux de six États ont demandé à leurs employés -ayant reçu en majorité un vaccin à ARNm- de se tester chaque semaine et ainsi d'identifier les formes symptomatiques comme asymptomatiques.

"Bien que ces données intermédiaires suggèrent une réduction modérée dans l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 pour prévenir l’infection, le fait que la réduction des infections reste de deux tiers souligne l’importance et le bénéfice continus de la vaccination", soulignent les auteurs de ces travaux. Ces derniers insistent dans cette étude sur l’efficacité prouvée de la protection vaccinale face aux formes graves et aux décès. Les personnes non-vaccinées ont 29 fois plus de risques d’être hospitalisées pour une infection au Covid que les vaccinées, selon ce même rapport.