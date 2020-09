L'appel de 75 députés pour une vaccination massive et gratuite contre la grippe

Se faire massivement vacciner cet hiver pour éviter que l'épidémie de grippe ne se télescope avec celle de la Covid-19. Voilà ce que réclament 75 députés de la majorité dans une tribune parue ce matin dans le Journal du Dimanche. Pour eux, la vaccination ne sera pas cet hiver qu'une simple précaution personnelle, mais bien un "acte citoyen en faveur de sa santé et de celle des autres".

Sur l’hiver 2018-2019, la grippe saisonnière a engendré une surmortalité de 13.000 décès en France et engendré plus de 65.500 passages aux urgences, selon Santé publique France. "Cette cohabitation épidémique pourrait s'avérer délétère en entraînant des retards de diagnostics, en provoquant des complications chez les plus fragiles d'entre nous et en engendrant un afflux massif de malades dans les hôpitaux", soutiennent-ils dans le JDD. Et ce d'autant plus que certains symptômes de la grippe étant communs à ceux de la pandémie actuelle - la fièvre, la toux, la fatigue ou les courbatures -, cela pourrait créer une certaine panique et une ruée vers les services d'urgence.