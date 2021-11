Covid-19 : la dose de rappel pour les plus de 50 ans va-t-elle entraîner la réouverture des centres de vaccination ?

La campagne de vaccination va s'intensifier. À compter du 1er décembre, tous les plus de 50 ans vaccinés contre le Covid-19 depuis plus de six mois deviendront éligibles à la dose de rappel. Actuellement, près de cinq millions de Français ont déjà reçu leur "troisième dose" sur les neuf millions de personnes éligibles. D'ici deux semaines, selon le ministère de la Santé, 3,2 millions de Français de 50 à 64 ans pourront recevoir cette dose. Ils seront près de six millions au 26 décembre.