Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est... ces régions où le variant Delta circule déjà GAIZKA IROZ / AFP

POINT DE SITUATION - L'épidémie de Covid-19 continue de ralentir en France, mais les autorités traquent activement le variant Delta qui menace de faire dérailler les modèles des prévisionnistes. Où en est sa progression ?

Mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait chiffré la présence du variant Delta en France, entre 9 et 10% des nouveaux cas de Covid-19. Ce mardi, soit six jours plus tard, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé sa progression à vitesse grand V en France puisque cette souche initialement détectée en Inde et que l'on sait plus contagieuse représente désormais "20% des nouveaux cas" de Covid-19. Soit le double.

Si le principal foyer de contamination se situe en Nouvelle-Aquitaine, qui abrite le seul département de France métropolitaine à afficher un taux d’incidence supérieur au seuil d’alerte, des clusters de variant Delta ont été repérés dans d'autres régions. "La diffusion du variant Delta reste néanmoins hétérogène sur l’ensemble du territoire français et ce variant reste, à ce jour, minoritaire par rapport au variant Alpha", indiquait le 24 juin Santé publique France dans son bilan hebdomadaire. Outre l'augmentation de foyers de transmission localisée en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'agence sanitaire relève des zones de diffusion plus soutenue comme dans le Grand Est et en Auvergne Rhône-Alpes. On fait le point.

Nouvelle-Aquitaine

Au cours de la semaine du 14 au 20 juin, le variant Delta représentait 74,2 % des tests positifs dans les Landes où la situation s'est dégradée ces dernières semaines selon les données de l'Agence régionale de santé. Mais les autorités régionales appellent à "une interprétation prudente" de ces chiffres en raison du "faible effectif" d’analyses, à savoir 126 tests criblés sur les 211 cas positifs. Lors de son déplacement dans les Landes jeudi dernier aux côtés du ministre de la Santé Olivier Véran, le Premier ministre Jean Castex a évoqué un délai de 7 jours pour décider de poursuivre ou non les restrictions dans le département.

"Les autres indicateurs ne montrent pas de tendance à la hausse. L’activité aux urgences pour suspicion de Covid-19 reste faible" a indiqué l’ARS. "Cette situation trouve son explication dans le fait que l’augmentation de l’incidence est imputable principalement aux jeunes, qui développent peu de formes graves, et aux personnes âgées vaccinées, protégées également contre les formes graves", analyse l’ARS. À titre de repère, le variant Delta représentait à la même période 12,1 % dans les Pyrénées-Atlantiques et en Gironde. Plus récemment, c'est dans les Deux-Sèvres que le variant delta a été identifié, a annoncé l'ARS de Nouvelle-Aquitaine ce dimanche.

Occitanie

Deux premiers cas de contamination ont été détectés ce week-end dans le Gers chez deux patients qui sont morts, selon l'Agence régionale de santé (ARS), qui annonce "un plan d'action immédiat" pour "éviter une reprise épidémique" dans ce département. "Le virus ne s'arrête pas aux frontières départementales", a indiqué samedi l'ARS d'Occitanie à l'AFP, en référence au département des Landes, voisin du Gers, qui "connaît une progression importante du nombre de personnes contaminées par ce variant". Parmi les neuf premiers cas possibles de variant Delta dans le Gers, deux ont été confirmés vendredi. Dans ce contexte, "toutes les ressources sont mobilisées afin de renforcer les moyens d’action et d’éviter une reprise épidémique", poursuit l'ARS, qui appelle la population à participer "massivement aux opérations de dépistage et de vaccination".

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La circulation du variant Delta est également forte dans la région Paca (51 cas), rapportait le point épidémiologique de l'agence nationale de Santé Publique France le 24 juin, l’essentiel des cas se concentrant dans les Bouches-du-Rhône, ainsi qu’une minorité dans les Alpes-Maritimes. Pour rappel, deux clusters ont été mis au jour à Marseille entre fin mai et début juin. Invité sur LCI ce lundi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a dans ce contexte indiqué envisager de demander au gouvernement la mise en place d'un pass sanitaire pour se rendre dans les restaurants ou encore à l'opéra si la circulation du variant Delta continue de progresser.

Ile-de-France

Toujours selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, 52 cas positifs au variant Delta avaient été détectés en Ile-de-France au 24 juin. De son côté, l'Agence régionale de Santé faisait état de 10% des nouveaux cas de covid diagnostiqués. Si les derniers chiffres ne sont pas encore connus, rappelons qu'à l'échelle nationale la même proportion de variant delta avait été rapportée la semaine dernière, avant que celle-ci ne se voit multipliée par deux ce mardi.

Grand Est

Dans le Grand Est aussi, la présence de ce variant attestée en juin fait l'objet d'une surveillance accrue. Un nouveau cluster de contaminations a notamment été identifié dans une entreprise du Bas-Rhin, a indiqué jeudi 24 juin l’Agence régionale de santé. Dans la région, "sur 578 prélèvements positifs à SARS-CoV-2 criblés et domiciliés dans la région Grand Est, 70 (soit 12,1 %) correspondent à des suspicions de mutation L452R portée par le variant delta". La semaine précédente, 42 suspicions avaient détectées, "ce qui confirme, au niveau régional, l’augmentation de la circulation du variant Delta observée également au niveau national".

Auvergne Rhône-Alpes

Le Rhône et la Haute-Savoie ne sont pas non plus épargnées selon les dernières données publiées par Santé publique France. Des clusters de variant Delta ont notamment été repérés en Isère qualifié de zone de diffusion "plus soutenue" par l'agence sanitaire.

Bretagne

Le 18 juin dernier, un premier cas de variant Delta avait en outre été confirmé en Bretagne par l'Agence régionale de santé, qui évoquait alors quatre suspicions.

À noter qu'Outre-mer, à ce jour, seule la Guadeloupe rapporte une chaîne de transmission limitée liée au variant Delta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.